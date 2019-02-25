Пенсионерам перед выборами единовременно выплатят 2410 гривен

В марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2,410 тысяч гривен.

Об этом во время совещания с участием президента Петра Порошенко заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"В 2019 году предлагается им (пенсионерам - ЭП) осуществить доплату к пенсии 2,410 тысяч гривен. Почему именно идет речь о такой выплате? Речь идет о дополнительном ресурсе, который был получен от закона о "евробляхах", - сказал Рева.

"Впервые явление, которое наносило ущерб всей стране, было возвращено в пользу определенных категорий граждан. То есть средства от растаможки "евроблях" в полном объеме были направлены на такие выплаты. Это инициатива президента", - заявил министр.

По его словам, 2,410 тысяч гривен - это фактически та сумма, которую людям не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена ​​индексация пенсии.

"Эта сумма будет выплачена в марте-апреле 2019 года", - добавил представитель правительства.

"Мы нашли возможность вернуть пенсионерам, получающим наименьший уровень пенсии, индексацию 2015-2016 годов", - заявил президент Петр Порошенко.

"По расчетам это показатель инфляции, который умножается на уровень прожиточного минимума. Мы вышли на сумму 2,410 гривен каждому, кто имеет пенсию ниже минимальной и минимальную", - сказал президент.

Он пояснил, что этот механизм распространяется на тех, кто в результате индексации, которая начнется с 1 марта, получат небольшую сумму - 100-200-300 гривен.

"Будут и те, кто (вследствие индексации - ЭП) получат 800-900-1000, им компенсировать не нужно. А тем, кто получает 100 и 200 - они получат 2,410 тысяч гривен в течение марта и апреля как компенсация индексации 2015-2016 годов", - заявил президент.

Рева добавил, что речь идет не о всех пенсионеров, а о тех, которые имеют полный страховой стаж. "Это те люди, которые реально, добросовестно и честно работали", - сказал министр.

"Со следующего понедельника у нас начинаются выплаты по индексированной пенсии. И выплаты по монетизации субсидий делаем одновременно", - подытожил Порошенко.

Напомним, первый тур президентских выборов в Украине состоится 31 марта.

В марте текущего года около 4 млн домохозяйств получат субсидии в наличной форме. В среднем эта сумма составляет около 1,5 тысячи гривен.

Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Экономическая правда