Новости дня: бронежилеты, SpaceX, гибкий iPhone

О SpaceX. Многоразовая ракета Илона Маска совершила третий полёт. Запускали телекоммуникационный спутник и израильский аппарат к Луне. Это первый в истории аппарат, созданный на частные деньги, который попытается совершить посадку на луну.

О бронежилетах. "Укрзализныця" подписала договор с ООО "Охота" на поставку бронежилетов на сумму 462 тысячи гривень, однако производитель заявил, что не продавал никакой продукции подрядчику.

О субсидиях. Граждане непенсионного возраста с 12 марта получат первую субсидию денежным переводом через платежную систему Ощадбанка "Быстрая копейка".

О банках. В ближайшее время количество банков в Украине уменьшится с 77 до 76. Кроме того, Фонду гарантирования вкладов физлиц удалось продать пул оставшихся активов "Банка Форум", что позволяет завершить ликвидацию банка в ближайшие месяцы.

О гибком iPhone. Компания Apple разработала заявку на патент своего собственного смартфона, который может складываться в несколько раз.

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