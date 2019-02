SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник и израильский луноход

Компания SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи Nusantara Satu и лунный космический аппарат Beresheet израильской компании SpaceIL.

Об этом сообщается в twitter компании SpaceX.

"Успешное отделение лунного посадочного модуля SpaceIL подтверждено, начинается двухмесячное путешествие космического аппарата на Луну", - говорится сообщении.

Successful deployment of Nusantara Satu to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing SpaceX’s 70th mission! pic.twitter.com/oJwLOGlrBR — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

Beresheet первый в истории аппарат созданный на частные деньги, который попытается совершить посадку на Луну.

Аппарат создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. По условиям конкурса, частная компания, которая доставит на Луну работоспособный аппарат должна была получить приз в размере $20 млн. В 2018 году конкурс был отменен, но израильская компания продолжила работу.

Компания также подтвердила успешное отделение и выведение на орбиту спутника Nusantara Satu, отметив, что это успешное завершение 70-й миссии SpaceX.

После отделения первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

