НБУ анонсировал ликвидацию еще одного банка

В ближайшее время количество банков в Украине уменьшится с 77 до 76, поскольку "Вернум Банк" находится в процедуре самоликвидации.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью "НВ Бизнес".

Рожкова также добавила, что есть еще один банк, который по результатам стресс-тестирования 2018 года должен увеличить свой капитал до конца марта.

"Все будет зависеть от того, как он с этим справится", - добавила она, но не назвала этот банк.

Рожкова отметила, что для крупных банков больших угроз не существует.

"Что касается небольших банков, то часть из них не имеет представления, как развиваться дальше", - сообщила Рожкова.

"Этих банков более 10. Это много, хотя они и маленькие. Получается, что 10 акционеров не понимают зачем им нужен банк и 10 топ-менеджеров не знают, что делать дальше", - заявила представитель НБУ.

Напоминаем:

Владельцем 100% акций "Вернум Банка" - через компанию "Люкс-Инфо" - была Наталья Игнатченко.

В 2018 году генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Игнатченко задержана по подозрению в отмывании средств преступной организации бывшего президента Виктора Януковича.

В частности, Игнатченко сообщили о подозрении по делу о закупке так называемых "вышек Бойко".

По состоянию на ноябрь 2018 года Вернум банк нарушал норматив необходимого регулятивного капитала и норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами.

Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты оценки стойкости 24 крупнейших банков по итогам стресс-тестов и уже проведенных ими по требованию НБУ мер капитализации.

После проведенных банками мер сегодня лишь один из них требует прямой докапитализации в первом квартале 2019 года – Мегабанк на 611 млн грн.

Этому же финучреждению необходимо путем выполнения плана реструктуризации до конца следующего года покрыть еще 2,266 млрд грн нехватки капитала, что является вторым после Укрэксимбанка показателем.