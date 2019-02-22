Активы "Банка Форум" окончательно продали

Фонду гарантирования вкладов физлиц удалось продать пул оставшихся активов "Банка Форум", что позволяет завершить ликвидацию банка в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает FinClub.

Лот был собран по принципу "один банк – один пул". В него включили все активы "Банка Форум", в том числе на оккупированных территориях, которые не удалось продать на индивидуальных торгах в системе "Prozorro.Продажи".

Эти активы также не были выкуплены в составе пулов, сформированных по видам активов (кредиты юрлиц, кредиты физлиц, недвижимость и т.д.).

Пул оставшихся активов банка балансовой стоимостью 12,699 млрд грн был выставлен на торги со стартовой ценой в 595,58 млн грн.

В ходе торгов по принципу голландского аукциона цена могла упасть на 80% – до 119,117 млн грн.

Но цена была остановлена за шаг до финала: финансовая компания "Веста" согласилась заплатить за этот пул 125,074 млн грн.

Скидка к балансовой стоимости составила 99%.

Согласно данным YouControl, финансовая компания "Веста" создана 6 апреля 2017 года для предоставления финансовых услуг с уставным капиталом в 7 млн грн.

Ее 99% принадлежит Виктории Бондаренко, а 1% – Андрею Волкову.

"За этой компанией стоит британский капитал. Это не украинские, а иностранные деньги", – говорила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Ликвидация Банка Форум началась 16 июня 2014 года и должна завершиться 16 июня 2019 года.

Общая сумма акцентированных требований кредиторов "Банка Форум" составляла 9,16 млрд грн, но пока удалось вернуть только 3,63 млрд грн, в частности самому ФГВФЛ, который выплатил вкладчикам в пределах гарантированной суммы 2,85 млрд грн.

С начала ликвидации за активы было выручено 2,71 млрд грн.

По данным инициативной группы вкладчиков "Банка Форум", задолженность перед 12,6 тыс вкладчиками банка на 1 января 2019 года составляла 2,4 млрд грн.