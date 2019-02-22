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Apple разрабатывает смартфон с гибким экраном

Пятница, 22 февраля 2019, 14:30
 

Компания Apple разработала заявку на патент своего собственного смартфона, который может складываться в несколько раз.

Об этом пишет The Verge.

Проект был подан еще в октябре 2018 года.

В патентной заявке Apple описывается дисплей с петлями, который может складываться пополам или на три части. Дисплей может использоваться в телефонах, планшетах, ноутбуках и даже аксессуарах.

Заявка на патент означает, что идея разработана, но еще не была одобрена.

 

В марте 2018 года СМИ сообщали, что новый складной iPhone может быть выпущен в 2020 году.

Напоминаем:

В феврале компания Samsung показала свой раскладной смартфон Galaxy Fold с двумя дисплеями и шестью камерами.

Смартфон поступит в продажу 26 апреля. Его стоимость стартует от 1980 долларов (53,5 тысячи гривень).

В сложенном состоянии толщина смартфона составляет 17 мм, в разложенном - 6,9 мм.

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