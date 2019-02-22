Apple разрабатывает смартфон с гибким экраном
Компания Apple разработала заявку на патент своего собственного смартфона, который может складываться в несколько раз.
Об этом пишет The Verge.
Проект был подан еще в октябре 2018 года.
В патентной заявке Apple описывается дисплей с петлями, который может складываться пополам или на три части. Дисплей может использоваться в телефонах, планшетах, ноутбуках и даже аксессуарах.
Заявка на патент означает, что идея разработана, но еще не была одобрена.
В марте 2018 года СМИ сообщали, что новый складной iPhone может быть выпущен в 2020 году.
Напоминаем:
В феврале компания Samsung показала свой раскладной смартфон Galaxy Fold с двумя дисплеями и шестью камерами.
Смартфон поступит в продажу 26 апреля. Его стоимость стартует от 1980 долларов (53,5 тысячи гривень).
В сложенном состоянии толщина смартфона составляет 17 мм, в разложенном - 6,9 мм.
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