Как получить субсидию наличными непенсионеру

Первые деньги в рамках программы монетизации субсидий можно будет получить с 12 марта в отделениях "Ощадбанка".

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Граждане непенсионного возраста с 12 марта получат первую субсидию денежным переводом через платежную систему "Быстрая копейка". Для этого необходимо обратиться в любое отделение "Ощадбанка" с паспортом и идентификационным кодом", - заявили в Кабмине.

Также всем субсидиантам пришлют по адресу проживания персональное сообщение с разъяснением о размере субсидии, за что она начислена и как ее получить "живыми" средствами.

В то же время отмечается, что пенсионеры получат сумму начисленной субсидии в день получения пенсии (с 4 по 25 марта) на имеющиеся пенсионные карты, или наличными через почтовые отделения, или почтальоном "Укрпошты" домой.

Как подчеркнул вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, курс на монетизацию субсидий – это, по сути, война с монополистами, ведь управление украинцев своим энергопотреблением, установка счетчиков, контроль за качеством и объемом услуг уничтожают монополизм в поставках услуг и коррупцию в этой сфере.

"Три года субсидии, которые поступали в виде клиринговых расчетов, не стимулировали украинцев к уменьшению энергопотребления и внедрению энергоэффективных мероприятий. Виртуальные средства государство платило за непонятные объемы и, соответственно, некачественные коммунальные услуги поставлялись компаниями-монополистами (водоканалами, ТКЭ, облгазами)", - сказал он.

"Почему важна субсидия "живыми" средствами? Это возможность для людей научиться управлять услугами и своим потреблением, а также получить "живые" деньги от государства на оплату коммунальных услуг. В то же время сэкономленные средства, которые останутся после оплаты коммуналки, люди смогут использовать по своему усмотрению", – подчеркнул Зубко.

Чиновник отметил, что со временем и с ростом доходов люди осознают, что лучшее вложение сэкономленных на коммуналке денег – это утепление и модернизация жилья. По его словам, это даст еще большую экономию.

В правительстве также напомнили, что для получения монетизированных субсидий дополнительных заявлений и справок предоставлять не нужно.

Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

О субсидиях-2019 и деньгах "на руки": ответы на самые популярные вопросы

Экономическая правда