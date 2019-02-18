Владельцы "евроблях" уплатили в бюджет более 11 миллиардов — Порошенко

Поступления в государственный бюджет от оформления автомобилей с иностранной регистрацией по состоянию на 18 февраля 2019 составляют 11,38 миллиарда гривень.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Ивано-Франковской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Знаете, сколько состоянию на 16:33 в госказну поступило средств (за счет оформления автомобилей с иностранной регистрацией)? По факту - 11,38 млрд грн", - сообщил президент.

13 февраля Государственная фискальная служба (ДФС) сообщала о 10,1 миллиарда гривень поступлений за оформление таких транспортных средств.

Эти средства перечисляются в Пенсионный фонд, напомнил Порошенко.

Напомним:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы автобудут платить за оформление полную ставку акциза.

Группа народных депутатов предложила увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года.

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