Поступления от "евроблях" уже превзошли ожидания правительства

Владельцы авто на европейской регистрации уже заплатили за растаможку своих транспортных средств 10,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"С 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года было осуществлено таможенное оформление почти 161 тыс. таких автомобилей", - говорится в сообщении.

"Учитывая истекающий 22 февраля срок льготного периода применения ставки акциза, количество оформленных авто стремительно выросло с января. Так, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля - почти 8 тысяч", - сообщает пресс-служба.

Напоминаем:

В правительстве рассчитывали заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов гривен.

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы автобудут платить за оформление полную ставку акциза.

Группа народных депутатов предложила увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года.

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Экономическая правда