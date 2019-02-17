Торговля Украины и ЕС за три года выросла на 60% - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за три года торговля Украины и ЕС выросла на 60%.

Об этом глава государства сказал в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе" на Мюнхенской безопасности конференции в субботу, передает "Укринформ".

"На протяжении трех лет наша торговля с ЕС выросла на 60%", - сказал Порошенко. Президент отметил, что во внешнем товарообороте Украины торговля со странами ЕС составляет 43%.

"Европа для Украины - это выбор с точки зрения не только цивилизации, но и экономики", - пояснил Порошенко.

Он добавил, что Украина сейчас находится в поиске новых рынков, и китайский - не исключение. Порошенко отметил, что Украина имеет удовлетворительное сотрудничество с китайцами, но темпы его роста - скромные.

Напомним:

Аналитики назвали Топ-5 экспортных продуктов Украины. В 2018 году удалось увеличить поставки продовольственной продукции из Украины на сумму 800 миллионов долларов.

Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.

20 крупнейших украинских компаний обеспечивают треть украинского экспорта.

Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

В 2018 году Украина экспортировала рекордные 329 тысяч тонн мяса птицы.

Лидирующую позицию среди импортеров украинской аграрной продукции в 2018 году с результатом 1,8 миллиарда долларов занимает Индия.