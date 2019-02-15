Новости дня: об угрозе для ФОПов, "евробляхах" и судебном проигрыше России

О чем все говорят сегодня?

Об угрозе для ФЛП. Министерство социальной политики предлагает запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу.

О "евробляхах". Кабинет министров решил ускорить процедуру таможенного оформления автомобилей на европейских номерах, временно отменив обязательную экологическую сертификацию таких авто.

О судебном проигрыше России. 15 февраля Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу "Приватбанка" в деле против Российской Федерации.

О подорожании отопления. Стоимость отопления для киевлян в январе выросла на 40%, а иногда и на 60% из-за роста тарифа и низкой температуры воздуха.

Об увеличении выручки IT-компаний. Украина, Беларусь, Польша и Румыния составляют лишь долю от китайского или индийского рынка разработки программного обеспечения, но при этом формируют чрезвычайно конкурентный в глобальном контексте кластер.

Об одной из крупнейших в Европе солнечных станций. Компания "Солар-Фарм-1" в январе 2019 года ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию ​​мощностью 246 МВт в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об игре в поддавки. Генпрокурор Юрий Луценко и по совместительству кум президента Петра Порошенко вероятно саботирует расследование по незаконной выдаче государственной лицензии на добычу газа по заниженной цене окружению главы государства.

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Украинская солнечная энергетика: как не повторить судьбу Икара

Солнечная энергетика в Украине стремительно растет. Причина — высокие ставки "зеленого" тарифа. Однако уже скоро все может закончиться. Как не повторить судьбу других стран, где последствия были катастрофическими.