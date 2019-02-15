"Приватбанк" выиграл суд у РФ за активы в Крыму

15 февраля Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу "Приватбанка" в деле против Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований "Приватбанка" против Российской Федерации, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы "Приватбанка" в Крыму", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, "Приватбанк" имеет право на возмещение за такую ​​экспроприацию в полном объеме.

Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате "Приватбанку" за незаконные действия Российской Федерации на следующем этапе арбитражного разбирательства.

"Приватбанк стремится получить возмещение в размере более 1 млрд долларов", - заявили в пресс-службе.

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Напоминаем:

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже принял решение в пользу государственного "Ощадбанка" о компенсации ущерба, нанесенного в результате аннексии Крыма Российской Федерацией.

Сумма возмещения составляет 1,3 миллиарда долларов плюс проценты.

В мае 2018 года арбитраж в Гааге вынес первое, прецедентное решение о присуждении компенсации - 159 млн долларов в пользу 18 компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

НАК "Нафтогаз Украины" и 6 компаний, входящих в группу "Нафтогаза", подали в суд, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, иск о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов группы в Крыму. Сумма иска составляет 7 млрд долларов.

Согласно расчетам старшего научного сотрудника Евразийского центра "Атлантического совета" Андерса Аслунда украинская экономика потеряла почти 100 миллиардов долларов из-за оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе.

Экономическая правда