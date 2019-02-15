ГПУ саботирует дело в отношении газового бизнеса окружения Порошенко — СМИ

Генпрокурор Юрий Луценко и по совместительству кум президента Петра Порошенко вероятно саботирует расследование относительно незаконной выдачи государственной лицензии на добычу газа по заниженной цене окружению главы государства.

Об этом говорится в расследование программы "Схемы".

Отмечается, что в течение всей своей каденции Луценко регулярно демонстрировал свою лояльность к Порошенко: был на его политических мероприятиях и приглашал на свадьбу к собственному сыну, хотя такие действия запрещены кодексом профессиональной этики работника прокуратуры.

"Так есть ли доверие к расследованию ГПУ, в рамках которого подчиненные Луценко якобы пытаются отобрать у окружения Порошенко газовый бизнес, признав незаконной выдачу государством лицензии на добычу газа по заниженной цене? Действительно ли Луценко пошел бы против интересов своего кума Порошенко?", - спрашивают авторы публикации.

Журналисты утверждают, что проанализировали ход расследования и он больше похож на игру в поддавки.

Сообщается, что в начале 2018 года целое газовое месторождение в Полтавской области отошло окружению президента Порошенко за бесценок, хотя государство могло получить за него в десять раз больше.

По данным программы, расследовать возможную высокопоставленную коррупцию взялись детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что свое расследование проводят и подчиненные Луценко, отказываясь передать материалы дела в Антикоррупционное бюро по подследственности.

"Есть основания считать, что цель ГПУ, которую возглавляет кум президента - наказать виновных и забрать месторождение в окружение Порошенко? Или это какая-то совсем другая игра, не в интересах государства?", - говорится в расследовании.

Сообщается, что в настоящее время ГПУ в суде пытается оспорить решение Государственной службы геологии и недр Украины о продаже спецразрешения на добычу газа на одном из крупнейших месторождений Полтавской области - компании "Аркона Газ-Энергия".

Основание - подозрение в нарушении процедуры выдачи такой лицензии. Требование - признать приказ Держгеонадр противоправным и отменить его.

"В этом случае предприятие получило вне аукциона, вне конкурса этот специальное разрешение. А для этого должны быть специальные основания", - рассказала представитель Генпрокуратуры Юлия Кузнецова.

Сообщается, что юрист ООО "Аркона Газ-Энергия" Назар Кульчицкий заявил, что если будет признано незаконным это специальное разрешение, то фактически это будет означать вмешательство в права собственности его клиента.

По данным журналистов, специальное разрешение добывать газ и газовый конденсат на одном из крупнейших месторождений Полтавщины - Свистунковско-Червонолуцкому - Госгеонедра получила частная "Аркона Газ-Энергия" в мае 2017 года.

"Это произошло без аукциона. Срок - 20 лет. Цена вопроса - около 4 миллионов гривен", - говорится в расследовании.

Отмечается, что полугосударственная "Укрнафта", которая годами исследовала и разрабатывала месторождение на Полтавщине и также претендовала на эту лицензию, была готова заплатить за нее в десять раз больше - 45 миллионов гривен, однако ей дважды отказали из-за якобы несоответствия документов и большой налоговый долг.

В расследовании рассказали, что компания "Аркона", которой удалось практически за бесценок приобрести право добывать газ, контролирует окружение Порошенко.

В частности, один из основателей фирмы - юрист и адвокат Алексей Гребенченко - в начале 2000-х годов работал на предприятии "Укропткульттовары", конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается украинский президент.

Кроме того, сообщается, что связь с Банковой простежився через Наталью Маловацкую, которая во втором квартале 2017 года как нотариус передала двум другим владельцам фирмы примерно по полтора миллиона гривен каждому, что могло быть оплатой за вхождение в перечень учредителей этой фирмы - оффшорной компании из Белиза.

Это могло бы быть обычной нотариальным действием, если бы не тот факт, что муж Натальи Маловацкой - юрист из команды Петра Порошенко Алексей Маловацкий.

"Сейчас он - член Высшего совета правосудия, которая может увольнять судей и рекомендовать их на должности", - добавили в программе.

Сообщается, что во время внеочередных выборов в 2014 году Маловацкий был заместителем руководителя юридической службы Порошенко как кандидата в президенты и руководил юридической службой президентского блока во время досрочных выборов в Верховную Раду осенью того же года.

Ранее в комментарии "Схемам" Маловацкий отрицал связь с фирмой "Аркона Газ-Энергия".

Сообщается, что в октябре прошлого года в состав учредителей "Аркона Газ-Энергия" присоединился Олег Ольховой - зашел вместо белизского оффшора. Сейчас он владеет наибольшей долей фирмы - почти 50%.

""Схемы" попытались познакомиться с новым владельцем, но по месту регистрации фирмы не нашли", - говорится в расследовании.

Отмечается, что Ольховой ранее был директором компании "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", более известного как спортивно-развлекательный клуб "Пятый элемент", владельцами которого были и до сих пор остаются Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Авторы расследования добавили, что таки нашли Ольхового и обратились к нему за комментарием, но общаться он отказался.

Сообщается, что ранее Окружной админсуд Киева признал законной выдачу лицензии фирме "Аркона Газ-Энергия", но прокуроры на это решение подали апелляцию.

"Правда, среди аргументов прокуроров "Схемы" не выявили ключевого - о заниженной стоимости, по которой месторождение перешло под контроль фирмы из окружения Порошенко. Прокуратура судится только по процедурным моментам", - говорится в публикации.

"Относительно иска ГПУ - скорее всего, это делается для того, чтобы это дело было заранее проигрышным. Чтобы это дело проиграли - и потом отчитались, что мы якобы сделали все действия для того, чтобы лишить предприятие незаконного разрешения, однако нам не удалось, и чтобы все вопросы были в суд ", - прокомментировал юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Андрей Савин.

По данным "Схем", ГПУ обратилась в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз с просьбой провести анализ, чтобы выяснить, сколько денег недополучил государственный бюджет от продажи лицензии.

В то же время, по информации журналистов, готовится проект заключения экспертов, подтверждающий, что специальное разрешение было продано по адекватной цене.

Отмечается, что в 2016 году журналисты "Схем" в киевском ресторане бизнес-центра "Леонардо" зафиксировали встречу директора Института судебных экспертиз Александра Рувина с председателем Окружного административного суда Киева Павлом Волком и нардепом от "Блока Петра Порошенко" Александром Грановским, который имеет тесные контакты с правоохранителями.

"Так, если в рамках своего расследования Генпрокуратура может заручиться такой экспертизой, которая выводит из-под удара компанию "Аркона Газ-Энергия" относительно вероятных убытков государству, то как быть с судьями?", - задают авторы расследования вопрос.

"Законность выдачи лицензии в настоящее время в рамках административного иска Генпрокуратуры о выдаче спецразрешения "Аркона Газ-Энергия" изучает Шестой административный апелляционный суд. Председательствующая судья - Галина Земляная", - говорится в программе.

Сообщается, что через неделю после того, как она получила ее на рассмотрение (с помощью системы автораспределения), ей пришло "письмо счастья" от Высшего совета правосудия с сообщением, что против нее рассматривают жалобу полуторагодовалой давности.

При этом журналисты уточняют, что членом ВРП является Алексей Маловацкий, тот самый, жена которого как нотариус оформляла сделки для фирмы "Аркона Газ-Энергия".

"Получается, что судьба бизнеса, к которому имеет отношение юрист из команды Порошенко Маловацкий, зависит от судьи, который, похоже, находится у него с коллегами на крючке. Что же это, как не административное давление на судей, чтобы была возможность контролировать процесс?", - говорится в программе.

Сам Маловацкий опроверг причастность свою и семьи "до любого юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, кроме задекларированных", а также отметил, что не имеет "никаких интересов в области природных ресурсов".

Кроме того, отметил, что влияния со стороны действующего президента "не имеет и не чувствует".

Сообщается, что "Укрнафта", которая также претендовала на месторождение в Полтавской области усомнилась в беспристрастности и объективности Земляной и заявила отвод судье. Того же требуют и в НАБУ.

"Заседание отложили. Но судья Земляная остается в процессе и в дальнейшем будет определять судьбу газового бизнеса команды президента", - сообщили журналисты.

"Не исключено, что положительное заключение экспертов о продаже лицензии "Аркона Газ-Энергия" и потенциальный проигрыш в суде по иску в итоге может стать основанием для Генпрокуратуры вообще закрыть дело за отсутствием состава преступления и ущерб государству", - добавили авторы расследования.

Отмечается, что детективы НАБУ настаивают, что это дело - их подследственность, поэтому в 2018 году уже дважды Бюро попыталось истребовать его у Генеральной прокуратуры.

"Мы получили отказ от руководства по расследованию уголовных производств в сфере экономики главного следственного управления ГПУ. Затем вторая попытка была в октябре прошлого года. И так же на этот раз мы получили отказ за подписью заместителя генерального прокурора Украины в передаче материалов дела", - рассказала пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

При этом, по данным Бюро, подчиненные Луценко даже отказали в просьбе детективов хотя бы ознакомиться с материалами своего дела.

Отмечается, что детективам не удалось получить материалы дела ГПУ и через суд.

"Мы подозреваем, что все это делается для того, чтобы помочь предприятию "Аркона Газ-Энергия" таким образом зацементировать это, по нашему мнению, незаконное решение о выдаче спецразрешения по заниженной стоимости", - считает юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Андрей Савин.

При этом сообщается, что независимо от расследования ГПУ в НАБУ не собираются закрывать собственное расследование, несмотря на то, что прокуроры ГПУ втыкают им палки в колеса.

Отмечается, что "Схемы" направили запрос на имя Петра Порошенко и Юрия Луценко с просьбой прокомментировать приведенные в расследовании факты.

Сообщается, что в Администрации президента заявили, что в настоящее время глава государства не имеет отношения к лицам указанных в запросе журналистов, а у Луценко на запрос к публикации материала не ответили.

Украинская правда