В правительстве хотят "прикрыть" схему с трудоустройством физлиц–предпринимателей

Министерство социальной политики предлагает запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу.

Соответствующий проект закона министерство опубликовало на своем сайте.

Предлагается дополнить Кодекс законов о труде новой статьей - "Признаки наличия трудовых отношений".

В статье будут прописаны 7 критериев, указывающих на трудовые отношения между двумя лицами.

Наличия одновременно любых трех из указанных критериев будет достаточно, чтобы отношения признали трудовыми, а работодатель заплатил за каждого неоформленного сотрудника штраф в 30 минимальных заработных плат (более 125 тысяч грн по состоянию на февраль 2019 года).

К таким критериям относятся:

периодичность оплаты лицу за работу, выполняемую в интересах другого лица (дважды и более);

личное исполнение лицом работы по поручению и под контролем лица, в интересах которого она выполняется;

вознаграждение за выполненную работу является единственным источником или составляет 75 и более процентов дохода ФЛП за последние шесть месяцев;

работа выполняется на определенном работодателем рабочем месте и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;

ФЛП выполняет работу, подобную выполняемой штатными сотрудниками;

организация условий труда (в т.ч. предоставление рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа;

продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняется работа.

Компании, которые заключают гражданско-правовую сделку с ФЛП, уменьшают свои налоговые обязательства. Они освобождаются от уплаты 22% единого социального взноса из фонда заработной платы работников.

В отличие от наемного работника ФЛП третьей группы на упрощенной системе налогообложения уплачивает в бюджет лишь 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос (918 грн по состоянию на февраль 2019 года).

Экономическая правда