ДТЭК Ахметова построила одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций

Компания "Солар-Фарм-1" в январе 2019 года ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 246 МВт в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления об установлении "зеленого" тарифа для Никопольской СЭС в размере 15,03 евро за МВт-ч до 2030 года.

Предполагается, что Никопольская СЭС будет вырабатывать до 290 млн кВт-ч э/э в год.

Сообщается, что это крупнейшая СЭС в Украине и одна из трех крупнейших в Европе. В марте станцию планируют подключить к энергосистеме.

"Солар-Фарм-1" принадлежит компании DTEK Renewables B.V., оперирующей активами группы "ДТЭК" в сфере возобновляемых источников энергии.

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Напоминаем:

Подрядчик строительства Никопольской СЭС - китайская China Machinery Engineering Corporation. Солнечные панели для нее поставила Trina Solar Limited.

СЭС сможет полностью удовлетворять потребности 100 тыс домохозяйств Украины и позволит сократить выбросы диоксида углерода более чем на 300 тыс тонн в год.

В 2017 году ДТЭК ввел в эксплуатацию свою первую Трифановскую СЭС мощностью 10 МВт в Херсонской области.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

За последние три года в Украине более 3 тысяч частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт.