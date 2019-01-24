Новости дня: о завышенных платежках и сотрудничестве с МВФ

О завышенных платежках, растаможке "евроблях" и сотрудничестве с МВФ.

О прохождении зимы. Украине, которая с начала нынешнего отопительного сезона сократила запасы газа на 5 млрд кубов – до 12,2 млрд. кубов, хватит оставшихся запасов для спокойного похождения зимы.

Об оформлении "евроблях". За сутки 22 января было осуществлено таможенное оформление рекордного количества авто с еврономерами - 2,7 тысяч, владельцы заплатили за них 170,5 млн гривен платежей.

О компенсации за некачественную электроэнергию. Государственный регулятор пояснил, что делать потребителям в случаях, когда не предоставлена ​​компенсация за несоблюдение стандартов качества коммунальных услуг.

О борьбе на таможне. В январе 2019 года бизнес столкнулся с ситуацией остановки таможенного оформления грузов на таможне.

О завышенных платежках. Платежки с завышенными тарифами на газ, которые пришли потребителям в январе, являются незаконными, платить по ним не нужно.

О "Роттердам+". Антимонопольный комитет получил заявление ГП "Энергоатом" о возможном нарушении законодательства о защите экономической конкуренции из-за внедрения формулы "Роттердам +".

О сотрудничестве с МВФ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала президента Украины Петра Порошенко ускорить проведение реформ в Украине.

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