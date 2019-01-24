Энергоэффективный дом: 7 украинских инноваций для вашего жилья

ЭП отобрала семь отечественных стартапов в сфере энергоэффективности жилья. (укр)

Системи рекуперації повітря, утеплення з конопель, альтернативні види домашніх електростанцій та "розумні" будинки — усе це українські стартапи, відомі не лише в Україні, а й за кордоном.

Ці та інші проекти виграли від 3 до 50 тис євро від Європейського Союзу за програмою "Інноваційні ваучери". Переможцями програми стали 26 компаній.

У рамках програми планується підтримати 50 українських проектів, які впроваджують кліматичні інновації. На це витратять 1 мільйон євро. Адмініструє і впроваджує стартапи ГО Greencubator.

ЕП вибрала деякі з проектів, які можуть стати в нагоді усім, хто мріє про справжню енергоефективну домівку.

Пасивний будинок

Про стартап PassivDom, який з'явився у березні 2016 року і встиг уже сколихнути український ринок, ЕП уже писала раніше — в підбірці Будинки майбутнього: хто і як створює енергоефективне житло в Україні.

Компанія пропонує готове рішення: будинок, що не потребує підключення до енергомереж та систем водопостачання, але дозволяє користуватися всіма благами розвиненої цивілізації.

Ідея автономного будинку не нова, однак PassivDom поєднали найбільш інноваційні та сучасні енергоефективні рішення. Житло зводять з модульних конструкцій на основі вуглецевого волокна та поліуретану. Окремі елементи будинку виготовлені з використанням технології 3D-друку.

Крім того, дім не потребує фундаменту, тому його можна за добу збудувати у будь-якому місці, не порушуючи природного ландшафту. Будинок обладнаний сонячними панелями. Усі ресурси використовуються повторно.

"Основна ідея нашого проекту — створювати "розумні" й автономні будинки для людей. Це перші у світі серійні будинки, які не потребують підключення до електрики, газу, води чи каналізації і можуть бути встановлені в будь-якому місці без будівельних робіт", — каже засновник і СЕО проекту Максим Гербут.

Вартість будинку залежно від комплектації — 64-147 тис дол. Команда проекту орієнтується на ринок США і ЄС. Кошти, отримані за програмою "Інноваційні ваучери", компанія витратила на послуги з патентного права і сертифікації.

Жалюзі-генератори електроенергії

Київська компанія SolarGaps створила жалюзі із сонячними панелями, які виробляють електроенергію. Один квадратний метр виробу дозволяє генерувати до 100 Вт-год залежно від погоди. Цього достатньо для живлення 30 LED-лампочок або трьох ноутбуків.

"Наш пріоритет — країни Європи, особливо Іспанія та Німеччина. Там високі ціни на електрику і відповідна погода. Наступним етапом буде Америка. На ринку вже є автоматизовані жалюзі, але тільки наші здатні генерувати енергію і передавати її в мережу", — говорить менеджер з розвитку бізнесу Софія Ерік.

Отриманий грант компанія планує витратити на запуск серійного виробництва. Зокрема — на патентування на українському ринку та за кордоном, експертну допомогу з промисловим дизайном та електронним блоком управління. Також запланована інтеграція жалюзі з екосистемою "розумного" дому.

Ціна жалюзі SolarGaps варіюється залежно від країни і розмірів замовлення. Починається вартість з 632 дол за невелике вікно.

Рекуператори з ефективністю роботи понад 90%

Рекуператори — механічні системи вентиляції, які допомагають зменшувати витрати на опалення, підігріваючи свіже повітря, що заходить у кімнату.

Ефективність звичайних рекуператорів — 40-65%. Розробники із львівської компанії PRANA створили рекуператори, які можуть повертати 93% тепла. Цього вдалося досягнути завдяки використанню мідного теплообмінника.

"Запатентована технологія та унікальна конструкція теплообмінника з високоякісної міді дозволяють максимально ефективно використовувати всю його площу. Цей результат не є кінцевим: компанія отримала грант від ЄС і ЄБРР і вже розробляє рекуператор з ККД 95%", — зазначають у компанії.

За підсумками 2018 року рекуператори PRANA визнані найпопулярнішим профільним продуктом, придбаним за програмою енергоефективності IQ Energy. Рекуператори мають європейський сертифікат якості, а дилерська мережа компанії охоплює 25 країн, серед яких — Франція, Італія та Іспанія.

Вартість рекуператорів PRANA для квартир — 7100-7600 грн залежно від моделі. Більш продуктивна модель для приміщень громадського та комерційного призначення коштує 9 500 грн.

Рекуператор з картону

Рекуператори для вентиляційної системи зменшують платежі за опалення. Їх єдиний недолік — ціна: 600-2500 євро. Однак компанія "ВТС комплект" з Дніпра знайшла спосіб значно зменшити вартість пристрою без втрати ефективності.

Інженери розробили пристрій Cardboard AHU, виготовлений не з металу, а з гофрованого картону. Його вартість — 300 євро.

"В утеплених будинках витрати енергії на вентиляцію становлять 40%. Наша установка зменшить їх учетверо. Її цільова аудиторія — будинки та малий бізнес: офіси, кафе, магазини. Вони потребують вентиляції, але досі не могли її собі дозволити", — каже комерційний директор компанії Михайло Махлевич.

Компанія розробляє комерційні прототипи для випробувань, систему автоматики, а також завершує роботу над технологію виробництва вентиляційних агрегатів. Система призначена для встановлення на горищі.

Будматеріал та утеплення з конопель

Український стартап Hempire UA зводить будинки із суміші на основі конопель та вапна. Матеріал має чудові енергоефективні властивості. Його можна використовувати для будівництва житла і для утеплення готового.

Матеріал екологічно чистий, не горить, регулює вологу в будинку, не піддається впливу шкідників та грибків. Замовляють житло з конопель переважно люди з екологічного середовища. Такі будинки Hempire UA зводить не лише в Україні, а й у низці європейських країн і навіть у США.

Утеплення Hempire Mix трохи дорожче, ніж пінополістирол чи мінеральна вата, зате ці матеріали не потребують додаткових елементів для монтажу.

Завдяки цьому вартість утепленої стіни із суміші Hempire Mix порівняно з традиційними рішеннями приблизно однакова. Єдиний недолік — утеплювати житло в багатоповерхівках сумішшю Hempire Mix можна лише зсередини.

Ваучер від ЄС та ЄБРР допоможе сертифікувати розробку для виходу на місцевий і європейський ринки. Після цього команда візьметься за будівництво потужностей, де виготовлятиме ізоляційний матеріал у вигляді панелей.

Домашня теплоелектростанція

Технологія отримання електроенергії з теплової енергії ненова. В Україні теплові електростанції в промислових масштабах використовують понад сто років, однак на сумському машинобудівному підприємстві "Ротор-Суми" розробили ТЕС, яку можна встановити у приватному господарстві.

Популярні зараз сонячні електростанції не завжди можуть забезпечити потреби будинку в електроенергії, бо залежні від погоди та періоду доби. Сумська ж установка працює на пелетах, перетворюючи їх на електроенергію і тепло.

У компанії вже створили прототип і прагнуть запустити виробництво установок малої потужності — 3-10 кВт. Виріб працює на базі двигуна Стирлінга, який дозволяє ефективно перетворювати теплову енергію на механічну і повторно використовувати залишки тепла. Мінімальний ККД установки — 90%.

Міський безшумний вітровий генератор

Київська компанія Sirocco Energy спроектувала компактний вітровий генератор, який можна встановити на даху багатоповерхівки. Він не має лопатей і може працювати від вітру меншої швидкості, ніж потрібно для класичної турбіни.

Потужність генератора — до 30 кВт, що дорівнює максимально дозволеній потужності сонячних електростанцій для приватних господарств. Ширина вітрового генератора — п'ять метрів, висота щогли — 14.

У компанії вже розробили прототип і готуються до серійного виробництва.

"Ми тестували прототип на даху нашого виробничого приміщення. Зараз робимо промислову версію і будемо виходити з нею на ринок. Спочатку випускатимемо пілотні проекти потужністю 5 кВт і нарощуватимемо потужності", — розповіла співзасновниця і СЕО проекту Анна Приймак.

На перших етапах компанія буде орієнтуватися на ринок України, а згодом — на ринки ЄС та США. Вартість вітряка розробники поки не розрахували.