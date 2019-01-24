МВФ призывает Порошенко ускорить реформы в Украине

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала президента Украины Петра Порошенко ускорить проведение реформ в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении МВФ по итогам встречи Порошенко с Лагард в Давосе.

"Я имела хорошую и конструктивную встречу с Президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий в рамках соглашения Stand-By, утвержденного исполнительным советом МВФ 18 декабря 2018 года", - подчеркивается в заявлении.

Лагард выразила готовность МВФ продолжать поддержку Украины вместе с другими международными партнерами "в ее реформаторских усилиях под руководством президента Порошенко".

В то же время глава Фонда отметила необходимость ускорить реформы в Украине и перейти к более мощному экономическому росту, "необходимого для стабильного улучшения уровня жизни людей".

Она также выразила надежду, что Украина выполнит свои обязательства в рамках кредитного соглашения с МВФ.

Напоминаем:

Новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирование на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долларов) в течение 14 месяцев.

Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

Как и ожидалось, продолжение сотрудничества с Фондом также открыло Украине доступ к связанному финансирования.

18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка также принял решение о предоставлении Украине гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов, что со своей стороны поможет правительству привлечь капитал на международных рынках в 2019 году.

Благодаря первому траншу международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.

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Экономическая правда