Инструменты борьбы с контрабандой на таможне похожи на "рэкет" — бизнес

В январе 2019 года бизнес столкнулся с ситуацией остановки таможенного оформления грузов на таможне.

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации.

На сегодня компании-члены сообщили, что на таможне остановлено подавляющее количество грузов. Так, у некоторых компаний были задержаны до 70 грузовиков.

Кроме того, по сообщению бизнеса, инспекторы таможен лишены технической возможности согласовывать таможенную стоимость на основании предоставленных документов (применение первого метода определения таможенной стоимости), в случае срабатывания системы анализа рисков по индикативным ценам.

Руководство ДФС объяснил данную ситуацию тем, что осуществляется совершенствование профилей риска автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР), с целью борьбы с контрабандой и серым импортом.

В ЕБА подчеркивают, что ассоциация неоднократно выступала с предложениями по борьбе с этими негативными явлениями, в том числе, в контексте тотальной фискализации.

"А подобные инструменты - похожие на "рэкет" на границе, вряд ли будут способствовать действенной и эффективной борьбе именно с серым импортом и контрабандой", - заявили в ЕБА.

Ассоциация направит в оперативном порядке обращения в ДФС по каждой компании-члену ЕБА, которая столкнулась с данной проблемой.

В то же время, бизнес-сообщество выступает за системное решение данного вопроса, а не ручное управление.

Напомним, ранее пограничники поделились данными о пересечении границ Украины за последние 5 лет, объемах контрабанды и количестве коллег-коррупционеров.

Экономическая правда