Льготный период подходит к концу, количество оформленных "евроблях" бьет рекорды — ГФС

Фото Дмитрия Ларина, ЭП

За сутки 22 января было осуществлено таможенное оформление рекордного количества автомобилей с еврономерами - 2,7 тысяч, владельцы заплатили за них 170,5 миллиона гривень платежей.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

"Учитывая истекающий срок льготного периода применения ставки акцизного налога для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, граждане стали активнее оформлять свои машины", - отмечает ГФС.

Всего с 25 ноября 2018 года по 22 января 2019 года было оформлено почти 44 тысячи автомобилей с еврономерами. За них было уплачено почти 2,8 миллиарда гривень.

Напоминаем:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

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Экономическая правда