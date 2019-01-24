"Энергоатом" пожаловался в АМКУ на "Роттердам +"

Антимонопольный комитет Украины получил заявление ГП НАЭК "Энергоатом" о возможном нарушении законодательства о защите экономической конкуренции из-за внедрения формулы "Роттердам +".

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Энергоатом" просит АМКУ обязать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменить пункт 3.1. постановления НКРЭКУ от 03.03.2016 № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" в части расчета прогнозной цены продажи электроэнергии с использованием в формуле показателей индикативной цены угля и цены транспортировки.

В заявлении говорится, что этот пункт привел к перераспределению средств оптового рынка электроэнергии в пользу генерирующих компаний ТЭС за счет соответствующего снижения тарифа на электрическую энергию АЭС.

С целью получения информации, подтверждающей или опровергающей изложенные в заявлении обстоятельства, Комитетом направлены требования о предоставлении информации, в частности, в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, НКРЭКУ, ГП НАЭК "Энергоатом" и ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Напомним:

В 2016 году НКРЭКУ ввело в действие формулу "Роттердам+" для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. Формула предполагает, что в тариф закладывается стоимость угля по котировки в порту Роттердама, к которой добавляется стоимость доставки топлива в Украину.

В апреле 2017 НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за "Роттердам +". При этом НКРЭКУ скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.

Напомним, в январе-сентябре 2018 года "Роттердам+" увеличил EBITDA холдинга Ахметова в 2,6 раза.

В декабре АМКУ решил, что компания "ДТЭК" Рината Ахметова не злоупотребляет монопольным положением на рынке генерации электроэнергии.

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Экономическая правда