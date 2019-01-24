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Как получить компенсацию за некачественную электроэнергию

Четверг, 24 января 2019, 12:30
 

Государственный регулятор пояснил, что делать потребителям в случаях, когда не предоставлена ​​компенсация за несоблюдение стандартов качества коммунальных услуг.

Об этом написала глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

В случае невыплаты компенсации в установленные сроки потребитель вправе обратиться в компанию с заявлением. Кривенко предоставила форму заявления.

"Если же компания необоснованно отказывает в предоставлении компенсации или не реагирует на обращения, потребитель должен обратиться к НКРЕКУ и территориальные органы регулятора", - написала Кривенко.

В случае подтверждения фактов невыплаты компенсаций по результатам проверок компаний (в том числе по жалобам потребителей) НКРЕКУ обязывает компанию предоставить компенсацию в двойном размере и накладывает на компанию штраф.

Также Кривенко напомнила, что компенсация не предоставляется в случае доказанных компанией форс-мажорных обстоятельств; доказанных действий потребителя или других лиц, которые привели к аварийному перерыву в электроснабжении или несоблюдение показателей качества электрической энергии; в случае запланированных с предупреждением перерывов в электроснабжении; отказа потребителя в письменном виде от получения компенсации.

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Экономическая правда

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электроэнергия НКРЭ

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