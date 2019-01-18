Новости дня: о бизнес-империи Коломойского и газовых контрактах

О чем все говорят сегодня?

О бизнес-империи Коломойского. Украинский олигарх Игорь Коломойский является владельцем существенных активов в США, стоимость которых может достигать сотен миллионов долларов.

О газовых контрактах. НАК "Нафтогаз Украины" оценивает убытки Украины от газовых контрактов 2009 года в 32 млрд долларов.

О крупнейшей утечке в истории. Хакеры опубликовали базу данных пользователей с почти 773 миллионами адресов электронной почты и 22 миллионами уникальных паролей.

О борьбе с коррупцией. В течение 2018 по решению суда в коррупционеров в бюджет конфисковали 140,6 тысячи гривень, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.

О кинобизнесе Зеленского в России. В 2017 году поступления "Грин Филмс" выросли до почти 180 миллионов, в частности, от аренды, роялти, лицензионных платежей - около 143 миллионов рублей.

О моратории. Общественная коалиция за отмену моратория призвала президента Петра Порошенко ветировать закон, продлевающий мораторий на куплю-продажу аграрных земель до 1 января 2020 года.

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Играют они — платите вы. Как Рада "продала" бюджет страны за семь поправок

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Господин президент, дайте волю крестьянам! Обращение к Порошенку

Обращение представителей коалиции за отмену моратория на куплю-продажу аграрных земель к президенту Украины.