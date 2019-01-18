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Крупнейшая утечка в истории: в сети опубликовали почти 800 миллионов адресов почты

Пятница, 18 января 2019, 11:50

Хакеры опубликовали базу пользовательских данных с почти 773 миллионами адресов электронной почты и 22 миллионами уникальных паролей.

Об этом пишет The Wired. Первым утечку обнаружил эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант.

Сообщается, что это крупнейшая утечка украденных данных из всех известных.

База данных — это папка под названием "Коллекция № 1", ее объем 87 гигабайт. Как пишет Хант, она размещена на облачном сервисе MEGA и на неком "общедоступном хакерском форуме".

По словам эксперта, данные собирали с 2008 года из различных утечек из тысяч разных источников. Скорее всего, хакеры хотели завладеть чужими аккаунтами. Это становится возможным из-за того, что люди нередко используют одни и те же логины и пароли.

Проверить, попали ли данные в базу, можно с помощью этого сайта.

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хакеры киберпреступность

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