За весь 2018 рік у корупціонерів конфіскували 5 тисяч доларів

Упродовж 2018 року за рішенням суду у корупціонерів до бюджету конфіскували 140,6 тисячі гривень, що за курсом Національного банку на кінець року становить 5010 доларів США.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, посилаючись на лист Державної казначейської служби.

Дані кошти отримані за бюджетною статтею, яка включає як конфісковані напряму кошти, так і кошти отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупції.

Загалом до кінця року уряд планував повернути до бюджету 4,7 мільярда гривень, конфіскованих судами саме у корупціонерів. Ці кошти впродовж минулого року мали бути витрачені на децентралізацію, ремонт доріг та створення єдиної системи авіаційної безпеки.

"Дана стаття конфіскації статків у корупціонерів з 2015 року окремо вносилася в бюджет, щоб суспільство могло проконтролювати ефективність повернення коштів Януковича", – пояснює Канєвський.

"В бюджеті на 2019 рік така стаття зникла. Це зроблено умисно, щоб перед виборами не можна було порахувати, скільки реально відібрали у екс-президента", – зазначає він.

Разом із тим, за інші злочини, які не пов’язані з корупцією, за рік конфіскували більше 78 мільйонів гривень.

Зокрема, від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів надійшло 13 мільйонів гривень, від реалізації конфіскованого майна за матеріалами усіх інших правоохоронних органів – 3,8 мільйона гривень.

Національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів конфіскували майже на 37,6 мільйонів гривень, а за матеріалами правоохоронних органів – 23,6 мільйона гривень.

Українська правда