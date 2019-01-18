Из-за газовых контрактов 2009 года Украина потеряла 32 миллиарда - Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает убытки Украины от газовых контрактов 2009 года в 32 млрд долларов.

Об этом на брифинге в четверг заявил председатель правления компании Андрей Коболев.

"За период до получения "Нафтогазом" решения в Стокгольмском арбитраже Украина уже понесла безвозвратные потери на 32,1 млрд долларов, каждая украинская семья - на 61 тыс. гривен", - заявил Коболев.

"Если бы "Нафтогаз" не добился победы над "Газпромом", то Украина понесла бы убытки, еще на 94,7 млрд долларов больше, каждая украинская семья - на 177 тыс. гривен больше", - добавил он.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа по территории Украины.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"

Экономическая правда