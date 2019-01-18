Порошенко призвали ветировать закон о продлении моратория на продажу земель

Общественная коалиция за отмену моратория призвала президента Петра Порошенко ветировать закон, продлевающий мораторий на куплю-продажу аграрных земель до 1 января 2020 года, и подать в Верховную Раду собственный проект закона "Об обороте земель с/х назначения" как неотложный.

Текст соответствующего обращения обнародован сегодня на Экономической правде.

Заявление подписали около 30 ассоциаций и организаций, среди которых одни из крупнейших в своих секторах - Украинский клуб аграрного бизнеса, Национальная ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей, Украинский Хельсинский союз по правам человека, а также Харьковская правозащитная группа, Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR), Семенная ассоциация Украины, Dragon Capital, ООО "Капитал Таймс", Easy Business, CASE Украина, State Watch, Интерпроект GmbH, Украинский ПЕН-центр, фермерские хозяйства, аналитические и юридические организации, а также СМИ, в том числе Экономическая правда и VoxUkraine.

Авторы обращения отмечают, что мораторий не защищает земли от продаж - он "способствует расцвету серых схем и теневого рынка, и создает значительные коррупционные возможности для тех, кто распоряжается государственными и коммунальными землями, используя серые схемы купли-продажи земель в свою пользу".

В обращении указано, что "мораторий несет вред всем тем, кого власть защищать: гражданам, легальному бизнесу, местным общинам, фермерским хозяйствам, стремящихся инвестировать в развитие с/х технологий и сельской местности в Украине".

Президента призвали "прервать традицию откладывания "на потом" системных перемен", подать собственный законопроект "Об обороте земель", что "позволит украинскому обществу перейти к предметной дискуссии в Верховной Раде относительно того, каким должен быть формат рынка земли в Украине, чтобы он максимально балансировал интересы граждан, владельцев паев, фермеров, крупных агропроизводителей, местных общин и государства".

Читайте текст обращения полностью: Господин президент, дайте волю крестьянам! Обращение к Порошенку

Напоминаем:

17 января Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.

Проект постановления был направлен на отмену решения Верховной Рады от 20 декабря 2018 года о принятии в первом чтении и в целом проекта Закона Украины "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель".

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

За отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

Экономическая правда