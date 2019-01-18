Зеленский имеет кинобизнес в РФ несмотря на заявления о его закрытии - "Схемы"

Шоумен Владимир Зеленский, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, имеет бизнес в России несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году.

Об этом сообщается в расследовании программы "Схемы".

Журналисты нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Кипрская компания Green Family LTD является основателем их всех.

Кроме того, Green Family LTD - соучредитель ООО "Квартал 95" в Украине. Конечными бенефициарами кипрской компании указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Журналисты проанализировали финансовую отчетность этих российских компаний и обнаружили, что все они продолжают работать. Самая успешная из них - "Грин Филмс".

"По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 году размер денежных поступлений на счета "Грин Филмс" составил более 340 миллионов рублей. В 2015-м - около 208 миллионов, в 2016-м - чуть более 123 миллионов рублей", - говорится в расследовании.

В 2017 году поступления "Грин Филмс" выросли до почти 180 миллионов, в частности, от аренды, роялти, лицензионных платежей - около 143 миллионов рублей.

Всего с 2014 по 2017 годы поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в РФ составили около 13 миллионов долларов или более чем 350 миллионов гривен по нынешнему курсу.

"По данным реестра прокатных удостоверений кинолент в Российской Федерации, "Грин Филмс" продолжила продюсировать фильмы в России после начала военной агрессии в 2014 году. Речь идет о фильмах "8 новых свиданий" (2014 год), "Между нами девочками" (2015) , "Петля Нестерова" (2015), "8 лучших свиданий" (2016)", - обнаружили журналисты.

Кроме того, "Схемы" обнаружили, что фирма "Грин Филмс", которой Зеленский владеет через кипрскую компанию, победила в конкурсе на получение частичного финансирования производства киноленты из российского бюджета.

Однако в декабре 2018 года Зеленский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что последний фильм "95 квартал" сделал с российскими коллегами в 2012 году.

"Последний фильм, который мы делали с российскими коллегами, значит, в 2012 году, а в эфир он выходил в 2014-м", - заявил Зеленский и добавил, что "прекратилось все по взаимной "симпатии".

"У нас был офис в Москве. Это все было до 14-го года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много", - рассказал он.

Журналисты "Схем" спросили у Зеленского о деятельности его кинобизнеса в России. На что он ответил: "Ну и работайте с ними. Я с ними не работаю. Успехов вам".

Позже его пресс-служба в письменном комментарии заявила, что "... в течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуальной контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях; есть и в Италии, и в Великобритании и пр. (...) Студия "Квартал 95", осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит".

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Украинская правда