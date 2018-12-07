Новости дня: новые тарифы на газ, долг ОПЗ и беспокойство группы Фирташа
О чем все говорят сегодня?
Об обеспокоенности группы Фирташа. Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, готовят обращение в Антимонопольный комитет Украины с просьбой проверить действия "Укртрансгаза", направленные на усиление монопольного положения группы "Нафтогаз".
О долге ОПЗ. Хозяйственный суд Одесской области издал приказ о принудительном взыскании с "Одесского припортового завода" в пользу ОАО "Укртрансгаз" 440 млн гривень.
О подорожании газа. Компания "Киевгаз" опубликовала новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 ноября 2018 года.
О госбюджете-2019. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.
О заблокированных кораблях. Из-за Российской Федерации, которая заблокировала проход через Керченский пролив, в ожидании прохода стоит более 140 судов.
Об отключении россиян от Visa и Mastercard. Центробанк Российской Федерации рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, а через крупные банки-спонсоры, найти запасных спонсоров, которые могли бы обслуживать их карты.
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