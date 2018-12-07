Новости дня: новые тарифы на газ, долг ОПЗ и беспокойство группы Фирташа

О чем все говорят сегодня?

Об обеспокоенности группы Фирташа. Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, готовят обращение в Антимонопольный комитет Украины с просьбой проверить действия "Укртрансгаза", направленные на усиление монопольного положения группы "Нафтогаз".

О долге ОПЗ. Хозяйственный суд Одесской области издал приказ о принудительном взыскании с "Одесского припортового завода" в пользу ОАО "Укртрансгаз" 440 млн гривень.

О подорожании газа. Компания "Киевгаз" опубликовала новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 ноября 2018 года.

О госбюджете-2019. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.

О заблокированных кораблях. Из-за Российской Федерации, которая заблокировала проход через Керченский пролив, в ожидании прохода стоит более 140 судов.

Об отключении россиян от Visa и Mastercard. Центробанк Российской Федерации рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, а через крупные банки-спонсоры, найти запасных спонсоров, которые могли бы обслуживать их карты.

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Украинские виноделы. Как фермер превращает Херсонщину в край вина

Владелец семейной винодельни Николай Халупенко начинал свое дело с взятки и кругов бюрократического ада. Сейчас у него 40-гектарный виноградник и своя винодельня, которая выпускает 60 тыс бутылок вина в год. Знакомьтесь: это "Курінь".