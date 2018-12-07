Суд дозволив "Укртрансгазу" стягнути багатомільйонний борг з ОПЗ

Господарський суд Одеської області видав наказ про примусове стягнення з "Одеського припортового заводу" на користь ПАТ "Укртрансгаз" 440 млн гривень.

Копія відповідного наказу є у розпорядженні ЕП.

Так, суд доручив стягнути з ОПЗ 434 млн гривень заборгованості, 5,1 млн гривень пені, 450 тисяч гривень відсотків та 206 тисяч гривень судового збору.

Рішення набрало законної сили 16 листопада.

Напередодні перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook оприлюднив листи-звернення до НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" в яких зазначалося, що суд зняв арешт з карбаміду, який знаходиться на складах заводу і належить скандальній компанії ВЕК.

Вказана компанія працювала на ОПЗ за давальницькою схемою. Генеральна прокуратура підозрює її в співучасті в розкраданні газу на суму понад 500 млн гривень, який в 2017-2018 роках належав "Укртрансгазу".

"У зв’язку із недавньою історією з компанією ВЕК та спробою покласти вину на наш завод прошу звернути увагу, що на даний час на заводі знаходиться карбамід який не належить ОПЗ але на нашу думку має пряме відношення до процесу закриття заборгованості перед "Укртрансгазом", - написав Щуріков.

Як повідомлялося, ОПЗ простоює з кінця квітня цього року. Підприємство для відновлення роботи кілька разів намагалося залучити партнера для роботи за давальницькою схемою, проте марно. Останній компанії, яка перемогла в конкурсі на використання потужностей ОПЗ, проблеми почав створювати Фонд держмайна.

ОПЗ називає роботу на давальницьких умовах єдиним можливим варіантом відновлення роботи в умовах неуспіху спроб приватизації і накопиченої заборгованості за газ перед НАК "Нафтогаз України", що перевищує 1,5 млрд гривень.

Наприкінці листопада Щуріков заявив, що ОПЗ перебуває "не просто в критичному стані, а в точці неповернення, за якою вже явно проглядається шлях до поповнення складів металобрухту за рахунок знищення заводу".

За його словами, підприємство звернулося до всіх повноважних органів із проханням об'єднати зусилля і зупинити руйнування заводу.

5 грудня стало відомо, що уряд подумує передати ОПЗ в управління американській компанії.

ОПЗ випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

Економічна правда