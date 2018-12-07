Російські банки готують до відключення від Visa та Mastercard

Центробанк Російської Федерації рекомендував невеликим банкам, що працюють з платіжними системами не безпосередньо, а через великі банки-спонсори, знайти запасних спонсорів, які могли б обслуговувати їх карти.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на "Ведомости".

Повідомляється, що це стало б в нагоді в разі відключення нинішнього банку-спонсора від міжнародних платіжних систем.

Найбільшими банками-спонсорами на російському ринку є РНКО "Платіжний центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.

ЦБ страхується не тільки від краху банків-спонсорів, а й від можливих санкцій, які можуть призвести до відключення спонсора від Visa і Mastercard, як відбувалося в 2014 і 2015 роках, вважають кілька банкірів. США готують новий пакет санкцій, які можуть торкнутися найбільших банків.

На платежі в Росії це не вплине - розрахунки проводяться через Національну систему платіжних карт, але за кордоном карти працювати не будуть.

США на початку 2019 року мають намір ввести новий пакет "жорстких" санкцій щодо Росії через те, що Москва відмовилася відповісти на вимогу дати гарантії незастосування хімічної зброї.