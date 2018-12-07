У Києві подорожчав газ: нові тарифи
Компанія "Київгаз" опублікувала нові тарифи на газ для населення, які почали діяти з 1 листопада 2018 року.
Про це сказано на офіційному сайті компанії.
Так, власники лічильників тепер будуть платити не 6,96 грн за 1 куб. м (з ПДВ), як раніше, а 8,55 грн за 1 куб. м (з ПДВ). Таким чином, тарифи зросли на 22,8%.
Тим, хто не користується лічильником, варто врахувати, що в період відсутності централізованого гарячого водопостачання населення норма споживання природного газу на газову плиту встановлюється у розмірі 5,4 куб. м на людину в місяць.
Повідомляється, що нові тарифи діятимуть до 31 грудня 2019 року.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
Детальніше читайте у статті на ЕП: Газ подорожчає, транш буде. Як уряд прийшов до ціни 8 550
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Економічна правда
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