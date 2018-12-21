Новости дня: о субсидиях безработным, транше МВФ и теневой экономике

О субсидиях безработным, транше МВФ и теневой экономике.

О транше МВФ. Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018.

О золотовалютных резервах. По состоянию на 21 декабря международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиарда долларов.

О субсидиях безработным. Министр социальной политики Андрей Рева объяснил разницу начисления субсидий для безработных украинцев в городах и селах.

О теневой экономике. Уровень теневой экономики в Украине во втором квартале 2018 года снизился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим кварталом, а за год снижение составило 3 п.п.

О штрафе "Укрспирту". Антимонопольный комитет признал действия государственного предприятия "Укрспирт" злоупотреблением монопольным положением и наложил на предприятие штраф в размере 33 млн гривен.

О французских вертолетах. 21 декабря на баланс Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии поступили первые два вертолета Airbus Н225 Super Puma.

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