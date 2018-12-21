Международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума

По состоянию на 21 декабря международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что это пятилетний максимум - последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Такое увеличение стало возможным благодаря поступлению транша от Международного валютного фонда на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долларов).

Это первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018.

По оценкам Национального банка, благодаря получению финансирования от международных партнеров - МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии - Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около 20 млрд долларов, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.

Новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирование на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долларов) в течение 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка также принял решение о предоставлении Украине гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долл. США, что со своей стороны поможет правительству привлечь капитал на международных рынках в 2019 году.

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