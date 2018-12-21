Субсидии безработным в городах и селах будут начислять по–разному — Рева

Министр социальной политики Андрей Рева объяснил разницу начисления субсидий для безработных украинцев в городах и селах.

Об этом он рассказал в парламенте на часе вопросов к правительству.

"В отношении безработных – четко прописана в положении разница между жителями города и села. Учитывая то, что в селе остается большая проблема безработицы, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия в свете решения комиссии", - отметил Рева.

"Что касается городским жителей – я готов лично помочь им, если они готовы работать. Проблемы безработицы в крупных городах на сегодняшний день нет. Поэтому тех, кто не работает – нужно спросить "почему", - подчеркнул министр соцполитики.

"Если человек получает полставки, он имеет право получать субсидию, ему не отказывают. Но когда он имеет полставки, ему дотягивают доходы до минимальной заработной платы. Очень часто граждане просят снизить официальную зарплату, чтобы получить субсидию", - добавил Рева.

Напоминаем:

Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры, или имеет теневую занятость.

Для оформления субсидии нужны только заявление и декларация о доходах.

В Кабинете министров сообщили, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки".

Министерство социальной политики разработало проект постановления о монетизации субсидий.

Субсидии планируется монетизировать в три этапа.

Экономическая правда