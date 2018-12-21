Украина получила первый транш по новому соглашению с МВФ

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018.

Об этом сообщил НБУ.

Поступления от Фонда составляют 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долларов).

Благодаря траншу международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.

Напомним, новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирование на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долларов) в течение 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

Как и ожидалось, продолжение сотрудничества с Фондом также открыло Украине доступ к связанному финансирования. 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка также принял решение о предоставлении Украине гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов, что со своей стороны поможет правительству привлечь капитал на международных рынках в 2019 году.

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