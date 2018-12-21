"Укрспирт" оштрафовали на 33 миллиона

Антимонопольный комитет признал действия государственного предприятия "Укрспирт" злоупотреблением монопольным положением и наложил на предприятие штраф в размере 33 миллиона гривен.

Об этом написал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

"АМКУ принято решение о признании в действиях ГП "Укрспирт" нарушения в виде злоупотребления монопольным положением путем установления дискриминационных условий продажи своей продукции третьим лицам и наложении штрафа в размере 33 млн грн", - написал Терентьев.

Комитет установил, что ГП "Укрспирт" устанавливало для покупателей цены на спирт этиловый ректифицированный на разном уровне без привязки к объемам закупок или другим обоснованным критериям.

В частности, анализ АМКУ показал отсутствие корреляции между ценами и объемами закупки спирта при одинаковых других условиях таких договоров, поэтому цены устанавливались на бессистемной основе. Непрозрачно устанавливались и безосновательно отменялись условия предоставления скидки для отдельных покупателей.

Это, по выводам АМКУ, создавало преференциальные условия для одних производителей ликеро-водочной продукции и дискриминационные условия для других.

Такие действия предприятия, отмечает глава АМКУ, признаны злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке, и такими, что могут привести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других субъектов хозяйствования.

Экономическая правда