Новости дня: о банкротстве "дочки" ВТБ, новом топ-менеджере "Нафтогаза" и "евробляхах"

О банкротстве "дочки" ВТБ, новом топ-менеджере "Нафтогаза" и "евробляхах".

О сотрудничестве с МВФ. Международный валютный фонд заявляет об отсутствии юридических ограничений для продолжения сотрудничества с Украиной во время военного положения.

О новом топ-менеджере "Нафтогаза". Руководителем интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" будет назначен Андрей Фаворов, который до недавнего времени был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины".

Об объединении EVO и Rozetka. Маркетплейсы EVO и Rozetka завершили сделку по созданию объединенной компании.

О черной пятнице. По итогам традиционного дня распродаж "Черной пятницы" через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 3,2 млн покупок на сумму более 1 млрд гривень.

Об уменьшении сумм в платежке. Украинцы могут пересчитать свои платежки за газ за октябрь и уменьшить сумму выплаты.

О "евробляхах". На Черновицкой таможне ГФС растаможили первое авто на иностранной регистрации по новому закону.

О банкротстве "дочки" ВТБ. Национальный банк Украины отнес "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных.

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