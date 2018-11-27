В Украине растаможили первую "евробляху" по новому закону

На Черновицкой таможне ГФС растаможили первое авто на иностранной регистрации по новому закону.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.

По ее словам, таможня оформила легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией.

"Гражданин Украины уплатил в бюджет более 49,3 тысяч гривен. До 25 ноября, когда вступил в силу закон, он бы вообще не смог ее ввезти из-за запрета на таможенное оформление автомобилей старше 8 лет", - написала она.

"Кроме того, 90 календарных дней со дня вступления в силу Закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50%-ной скидкой с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста ТС", - напомнила представитель ГФС.

"Таким образом, если бы Renault Laguna оформлялась через три месяца, то таможенные платежи составили бы 83,8 тысяч гривен. Таким образом, экономия – 34,5 тысяч гривен", - подытожила она.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

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Экономическая правда