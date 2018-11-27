Как пересчитать платежку за газ за октябрь. Инструкция для потребителя
Украинцы могут пересчитать свои платежки за газ за октябрь и уменьшить сумму выплаты.
Как это сделать, объяснил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.
Ранее ЭП сообщала, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.
Однако открытым остается вопрос, как это можно сделать. Ниже инструкция, объясняющая, как можно уменьшить сумму в платежке.
Что делать с платежами за газ за октябрь
1. Обратитесь к вашему газсбыту с жалобой и требованием провести перерасчет за газ за октябрь.
2. Отправьте жалобу в Нацкомиссию о нарушении лицензионных условий газсбутом/облгазом.
3. Оплатить счет за газ в той части/сумме, которая не оспаривается.
Например, если в счете указан объем потребленного газа по счетчику в октябре 100 м3, а с учетом коэффициента 103 м3, то оплатить вы должны именно за 100 м3.
Образцы жалобы и письма-требования о пересчете платы за газ за октябрь
Жалобу можно отправить на электронный адрес box@nerc.gov.ua, обычной почтой или бросить в ящик Нацкомиссии по этой ссылке.
По ЭТОЙ ссылке вы найдете образец письма-требования о пересчете платы за газ за октябрь.
Это письмо необходимо отправить (обычной или электронной почтой) или лично передать вашему поставщику газа.
Какими документами можно обосновать свои действия:
Положение Правил поставки природного газа
"9. Споры между потребителем и поставщиком решаются путем досудебного урегулирования споров прозрачным, справедливым и быстрым способом. Поставщик обязан рассмотреть все жалобы, полученные от потребителей, и в течение одного месяца сообщить о результатах их рассмотрения".
Закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
"1. Для эффективного выполнения задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг регулятор:
...11) контролирует соблюдение лицензиатами законодательства в соответствующей сфере регулирования и лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности и принимает меры к предотвращению нарушений лицензионных условий".
Положения Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям.
"4.11. Если потребитель не согласен со счетом поставщика (не согласен с рассчитанной суммой и т.п.) и собирается обжаловать его, потребитель оплачивает счет в той части, которая им не оспаривается.
При этом потребитель удобноым для него способом (по телефону, указанному на сайте поставщика, через личный кабинет или письменно) должен обратиться к поставщику за соответствующими разъяснениями.
В случае получения такого обращения поставщик обязуется безотлагательно и в срок, достаточный для его анализа (не превышая сроки, установленные законодательством), предоставить соответствующее разъяснение или осуществить перерасчет потребителю ".
Экономическая правда
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