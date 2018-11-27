Rozetka объединилась с EVO

Маркетплейсы EVO и Rozetka завершили сделку по созданию объединенной компании.

Об этом сообщила пресс-служба группы компаний EVO, передает "Интерфакс-Украина".

"Завершены формальности по слиянию группы компаний EVO и крупнейшего интернет-супермаркета Rozetka. Объединенная компания будет создавать больше возможностей для украинских предпринимателей на своих платформах, а также улучшать клиентский опыт онлайн-покупок", - говорится в сообщении.

Объединенная компания будет управляться советом директоров, в который войдут представители обеих сторон.

В EVO отметили, что глобальных изменений в работе группы не будет, все проекты и команды продолжат свою работу.

Ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил владельцам маркетплейса Rozetka получить контроль над маркетплейсами группы компаний EVO.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.

ООО "Розетка.УА" в 2017 году увеличила выручку на 24,5% – до 6 млрд гривень, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% – до 8,91 млн гривень.

Летом 2017 года инвестиционная компания Horizon Capital, один из лидеров рынка private equity в Украине, сообщила о покупке миноритарного пакета акций Rozetka.ua у Ирины и Владислава Чечеткиных, однако размер этого пакета не оглашался.

Основной бизнес EVO – маркетплейсы. Проекты группы работают в Украине, Беларуси, России, Казахстане.

В мае 2016 года электронная площадка Prom.ua была реорганизована в группу компаний EVO.

Группа реализует B2C, B2B, B2G и C2C проекты в интернете. Так, в рамках EVO развиваются следующие проекты Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, "Вчасно", Shafa.ua.

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