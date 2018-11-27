"Нафтогаз" определился с руководителем газового направления

Руководителем интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" будет назначен Андрей Фаворов, который до недавнего времени был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ).

Об этом сообщает "Нафтогаз".

Фаворов будет заниматься вопросами добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа.

"Нафтогаз прокладывает фарватер изменений в нашей стране. Это сложная задача, но, работая в Нафтогазе, можно сделать многое, чтобы изменить ситуацию в Украине к лучшему. Именно поэтому я с радостью принял предложение войти в команду Нафтогаза", - цитирует Фаворова пресс-служба "Нафтогаза".

Во избежание конфликта интересов Андрей Фаворов продает свою долю в компании "ЭРУ" остальным партнерам и уже сложил полномочия по управлению предприятием.

Фаворов с сентября 2010 года до июля 2014 год занимал должность коммерческого директора энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, с мая 2009 года по июль 2010 года - директор по развитию бизнеса в компании ContourGlobal (Киев).

До этого он также работал на руководящих позициях в AES Corporation. Фаворов в 2005 году получил степень магистра по управлению бизнесом в Georgetown University (Вашингтон).

Совладельцами компании "Энергетические ресурсы Украины", созданной летом 2014 года, являются Андрей Фаворов, Дейл Перри и Ярослав Мудрый.

Напомним, в 2017 году компания группы "ЭРУ" договорилась с Фондом госимущества о запуске "Одесского припортового завода" на условиях давальческой схемы (завод производит для частного трейдера удобрения, работая на его сырье - ЭП).

Продавцом произведенного из сырья "ЭРУ" карбамида тогда стала фирма "Агро газ трейдинг", связанная с помощником бывшего председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса.

Более подробно об этом читайте в материале: Администрация резидента: кого кормит Одесский припортовый завод

Экономическая правда