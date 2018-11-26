МВФ не прекратит сотрудничество с Украиной, несмотря на военное положение
Международный валютный фонд заявляет об отсутствии юридических ограничений для продолжения сотрудничества с Украиной во время военного положения.
Соответствующее заявление в понедельник в Киеве сделал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"Мы наблюдаем за последними событиями, включая введение военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации", - заявил Люнгман.
"МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - добавил он.
Ранее Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения с 28 ноября.
По процедуре, предложение ввести военное положение президенту подала Совет нацбезопасности и обороны.
Такое решение было принято из-за атаки России в Черном море, которая завершилась захватом 3 украинских кораблей и 23 моряков.
Напомним, в октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.
Подробнее читайте в статье на ЭП: Новая программа МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина
Экономическая правда
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