В "Черную пятницу" украинцы потратили через терминалы Приватбанка больше миллиарда

По итогам традиционного дня распродаж "Черной пятницы" через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 3,2 млн покупок на сумму более 1 млрд гривень.

Об этом говорится в сообщении банка.

Объем оплаченных картами покупок "Черной пятницы" в 2018 году стал рекордным показателем за последние годы, превысив среднесуточный показатель в 10 раз.

Рекордным этот день стал и по количеству покупок в рассрочку – всего за сутки с помощью "Оплаты частями" и "Мгновенной рассрочки" украинцы купили товаров на 115 млн грн, причем более половины этой суммы пришлось на отечественные интернет-магазины.

Вторым по популярности среди украинцев стал "День холостяка" 11 ноября, в который объем покупок, оплаченных картами в POS-терминалах ПриватБанка, превысил среднесуточный показатель в 5 раз и составил 589,5 млн грн. Также Всемирный день шопинга дал пятикратный прирост покупок в рассрочку – до 50 млн грн. Активнее всего оплачивали свои покупки частями жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Напомним, в день "11.11" Alibaba продала товаров на 1,5 миллиарда долларов за 2 минуты.