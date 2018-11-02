OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорят сегодня?

Об угрозе потери территории. Из-за недостаточного финансирования укрепления приграничных берегов реки Западный Буг в Волынской области Украина может потерять в пользу соседней Польши около 5 тыс гектаров земель общей стоимостью более 862 миллионов гривень.

О взломе аккаунтов украинцев в Facebook. В интернете в свободном доступе выложена информация о 257 тысячах пользователей Facebook, у 81 тысячи аккаунтов доступны даже личные сообщения. Больше всего от рук злоумышленников пострадала Украина.

О темной стороне "Арена-сити". Основатель и один из владельцев Rozetka.ua Владислав Чечеткин заявил, что руководитель налоговой милиции, сотрудники которой вымогали у него деньги во времена Виктора Януковича, сейчас успешно ведет бизнес.

О связях WOG с Фирташем. В WOG говорят, что отдают кредиты вовремя. "Долг Фирташа" проигнорировали.

О необходимости снятия моратория на землю. Минагрополитики поручено до конца года представить законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который необходим для отмены моратория на продажу земли, на рассмотрение Кабинета министров.

Об инфляции. Национальный банк повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1% из-за стремительного роста мировых цен на энергоресурсы и пшеницу, а также более существенного, чем ожидалось, роста зарплат в Украине.

Вы хотите знать больше?

Как найти инвестора

Четкие финансовые расчеты, лаконичная презентация и активные коммуникации помогут найти инвестора для проекта. Экономить на юристах запрещается.

Собственник "Розетки" Владислав Чечеткин: "Менты" воровали телефоны на моем складе и играли там в покер

Почему "Розетка" не продает iPhone? Кто пытался захватить компанию? Улучшился ли деловой климат в последние годы? С кем объединяется "Розетка"? На эти и другие вопросы ответил создатель и владелец самого популярного в Украине интернет-магазина.

Экономическая правда