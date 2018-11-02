Хакеры взломали 47 тысяч Facebook-аккаунтов украинцев – BBC

В интернете в свободном доступе выложена информация о 257 тысячах пользователей Facebook, у 81 тысячи аккаунтов доступны даже личные сообщения.

Об этом сообщает BBC.

Хакеры, стоящие за утечкой, утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек, однако подтверждена информация только по 257 тысячах.

Больше всего от рук злоумышленников пострадала Украина. Среди взломанных аккаунтов насчитали 47 тысяч украинских пользователей. Учитывая, что хакеры обнародовали только часть украденной информации, эта цифра может увеличиться, ведь соцсетью в Украине пользуется более 11 млн человек.

Россию в качестве страны проживания указали 12 тысяч человек. Всего на сайте почти 200 страновых разделов, в выборке есть аккаунты из Великобритании, США, Бразилии и др.

Согласно объявлениям, эти профайлы продаются по 10 центов.

Как показало расследование Facebook, злоумышленники использовали вредоносные расширения для браузеров, чтобы получить данные пользователей.

По информации BBC, совокупность признаков показывает, что и к запуску портала, и, возможно, ко взлому могли иметь отношение люди, связанные с Россией.

Ранее сообщалось, что масштабная хакерская атака на социальную сеть, которую зафиксировали 14 сентября 2018, задела аккаунты около 30 млн пользователей

Экономическая правда