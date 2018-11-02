Украина может потерять 5 тысяч гектаров берега в пользу Польши

Из-за недостаточного финансирования укрепления приграничных берегов реки Западный Буг в Волынской области, Украина может потерять в пользу соседней Польши около 5 тыс гектаров земель общей стоимостью более 862 миллионов гривен

Об этом говорится в официальном отчете Государственной аудиторской службы, которая провела проверку работы Держводагентсва с января 2015 по апрель 2018 года, сообщает проект "Марлин".

Аналогичная угроза потери территорий в пользу других государств существует на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей. Общая стоимость необходимых работ составляет около 2 млрд гривен.

Аудиторы подчеркивают, что Министерство финансов и Министерство экологии знают о проблеме, но в течение 2015-17 годов деньги на береговые работы не выделялись из бюджета.

Также Госводагентство из-за недостаточного финансирования не имеет правоустанавливающих документов на земельные участки, что может привести к их потере. Только 44,9 тыс га из 151 тыс га, то есть 30% земли, оформлено официально.

Значительные проблемы аудиторы зафиксировали в сфере оросительных систем - из общего количества имеющихся 1170 насосных станций выведены из эксплуатации 51% из них. То есть, половина мелиоративного комплекса не выполняет своих функций. Из-за этого с 2014 по 2016 год значительно сократились площади орошаемых земель - с 828,7 тыс га до 687,3 тыс га.

Аудиторы отметили, что в течение 2015-2017 годов Госводагентство вообще не проводило мероприятий по реконструкции инженерной инфраструктуры оросительных систем и паспортизации водных объектов. Из-за этого имеют место системные кражи государственного имущества.

Например, в Харьковской области на 1 января 2016 учитывались украденными 150,4 тыс м магистральных трубопроводов, что составляет 44% их общей протяженности. Убытки в размере 13 млн грн до сих пор не возмещены виновными лицами.

В документе отмечается, что Госводагентство исправно платит за услуги охранникам, которые стерегут законсервированы насосные станции, которые не содержат материальных ценностей. По мнению аудиторов только за два последних года такая ситуация привела к неэффективным расходам на сумму 117 млн ​​грн.

Из-за недостаточного финансирования бюджетных программ капитальные инвестиции Госводагентства постоянно дорожают. Лишь по ряду объектов подорожание произошло на сумму около 165 млн грн и потенциальные непроизводительные потери могут составить еще 227,9 млн грн.

Экономическая правда