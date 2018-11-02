В НБУ рассказали, когда удастся обуздать рост цен

Национальный банк повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1% из-за стремительного роста мировых цен на энергоресурсы и пшеницу, а также более существенного, чем ожидалось, роста зарплат в Украине.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" за октябрь 2018 года, передает Liga.net.

Регулятор считает, что расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавнее стремительный рост цен на нефть - все эти факторы будут отображаться на потребительской инфляции в следующем году.

"В результате инфляция будет оставаться на уровне выше целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее. Если в июле Национальный банк прогнозировал вхождения инфляции в целевой диапазон (5% +/- 1 п.п.) в конце 2019 года, то сейчас ожидается, что к концу следующего года инфляция снизится до 6,3%", - отмечается в комментарии НБУ.

Регулятор прогнозирует, что инфляция войдет в пределы целевого диапазона в первом квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Главным фактором такого замедления инфляции будут жесткие монетарные условия, которые сложились в результате ряда предыдущих повышений учетной ставки, считают в Нацбанке.

Напомним, Национальный банк не изменил размер учетной ставки и оставил ее на уровне 18%.

Читайте также: Новые риски для экономики, или Почему НБУ снова повышает учетную ставку