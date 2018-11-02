Собственник Rozetka: Кого люстрировали, если у нас налоговик владеет "Арена-сити"

Андрей Головач

Основатель и один из владельцев Rozetka.ua Владислав Чечеткин рассказал, как во времена Виктора Януковича налоговая милиция вымогала у него деньги.

Об этом он сообщил в интервью "Экономической правде".

"Да, ко мне пришли. Люди, которые называются "налоговая милиция республики", которыми руководили абсолютно конкретные личности. Я могу эти личности назвать на камеру", — сказал Чечеткин.

Он рассказал, что у него требовали 1 млн долларов наличными, затем увеличили сумму в шесть раз и заблокировали работу компании, растянув процедуру обыска на 31 день, но в итоге отступили.

"Самое смешное в этой ситуации, что одна из этих личностей сейчас пробовала согласоваться на замначальника Государственной фискальной службы", — добавил он.

По словам бизнесмена, сегодня один из бывших руководителей налоговой милиции (органа, де-юре ликвидированного с 1 января 2017 года) владеет одним из самых дорогих объектов недвижимости в Киеве ("Арена-Энтертейнмент").

"Кого люстрировали, если начальник налоговой милиции Украины владеет "Арена-сити"? Это официальная информация.

Человек, который был никем, владеет "Арена-сити". Это, наверное, самая дорогая недвижимость в Киеве, и он нормально себя чувствует", — заявил Чечеткин.

"Военный прокурор говорит, что он заплатил какие-то 100 млн грн в бюджет, которые, кстати, не заплатил, я в этом почти уверен. Этот люстрированный обиженный налоговый милиционер. Никого не удивляет, что этот человек владеет "Арена-сити", это нормальная ситуация", — отметил собственник Rozetka.ua.

В данном случае Чечёткин говорит об экс-главе налоговой милиции Андрее Головаче.

Андрей Головач - генерал-полковник налоговой милиции, бывший первый заместитель председателя Государственной налоговой службы , руководитель налоговой милиции при Викторе Януковиче. Был арестован в августе 2016 года, позже пошел на сделку со следствием и получил условное наказание.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что через счета семьи Головачей с 2013 по 2016 год прошло незаконно добытых более 1,6 млрд грн. После задержания Головача суд арестовал его имущество на сумму 480 млн грн., в частности, квартиры, автомобили, коттеджный городок "Солнечная долина", несколько ресторанов и магазинов элитной одежды на главной улице Киева.

В феврале 2017 Головач, по словам генпрокурора Юрия Луценко, пошел на сделку со следствием, заплатил в казначейство 130 млн грн и получил условное наказание, но полной конфискации его имущества не произошло.

ООО "Арена-Капитал" является управляющей компанией ТРЦ "Арена-Сити" (Arena Entertainment). По данным YouControl, "Арена Капитал" сейчас принадлежит двум кипрским компаниям. 50% - Гиллориан Лимитед, еще 50% - "Долбана Лимитед".

Конечным бенефициаром значится киприот Еллинас Кристодоулос.

Развлекательный комплекс Arena Entertainment общей площадью 6000 кв м был открыт в 2004 году. Расположен он в Бессарабском квартале и был построен на средства Вагифа Алиева, владельца компании "Мандарин Плаза" и Игоря Никонова - владельца девелоперской компании KAN Development.

Впоследствии Алиев выкупил долю Никонова в проекте и до 2016 был единственным владельцем комплекса. О том, что сменился собственник Arena Entertainment, стало известно в октябре 2016 года.

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Экономическая правда