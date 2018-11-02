Кабмин ускоряет снятие моратория на землю

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Минагрополитики поручено до конца года представить законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который необходим для отмены моратория на продажу земли, на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом говорится в письме за подписью заместителя государственного секретаря Кабмина Сергея Кушнира, который был направлен в Госгеокадастр и МинАПК.

Минагрополитики, Госгеокадастр вместе с другими заинтересованными министерствами обязаны были разработать и подать законопроект в июле 2018 года.

"Сейчас данный законопроект на рассмотрение Кабинета министров не поступал. Просим Минагрополитики подать в установленном порядке проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения на рассмотрение Кабинета министров", - говорится в письме.

Земельная реформа внесена в план приоритетных действий правительства на 2018 год.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.

Ранее ЭП сообщала, что на Львовщине подали в суд из-за моратория на продажу земли.

Напомним, 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.

Ранее сообщалось, что около 6,5 тысячи украинцев после смерти отдали бесплатно государстве землю.

Напомним, за отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

Поддержать инициативу можно по ссылке.

Оксана Пирожок, ЭП